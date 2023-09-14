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Окупанти вночі обстріляли село в Херсонській області: загинула 6-річна дитина, є поранені

Фото: через обстріл будинку в Херсонській області загинув 6-річний хлопчик (t.me/phogovua)
Автор: Наталія Гурковська

Після опівночі російські війська обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Снаряди атакували будинок, загинула 6-річний хлопчик, поранений його 13-річний брат та ще троє дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території.  Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик, - йдеться в повідомленні.

Крім цього, у важкому стані до лікарні госпіталізований його брата 13 років. 

"Також поранення дістало троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь",  - додали у відомстві.

Пошкоджено понад приватні будинки, господарські споруди.

Фото з місця обстрілу будинку в селі Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області 14 вересня (t.me/phogovua)

Обстріли Херсонської області

Частину Херсонської області було звільнено українськими військами восени минулого року. Але попри це звільнені населені пункти регіону, російські війська продовжують обстрілювати з артилерії. Наприклад, 13 вересня окупанти обстріляли Одрадокаменку Херсонської області, використавши авіацію. Двоє людей були поранені.

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Херсонська область