Окупанти вночі обстріляли село в Херсонській області: загинула 6-річна дитина, є поранені

"Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик, - йдеться в повідомленні.

Крім цього, у важкому стані до лікарні госпіталізований його брата 13 років.

"Також поранення дістало троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь", - додали у відомстві.

Пошкоджено понад приватні будинки, господарські споруди.

Фото з місця обстрілу будинку в селі Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області 14 вересня (t.me/phogovua)

Обстріли Херсонської області

Частину Херсонської області було звільнено українськими військами восени минулого року. Але попри це звільнені населені пункти регіону, російські війська продовжують обстрілювати з артилерії. Наприклад, 13 вересня окупанти обстріляли Одрадокаменку Херсонської області, використавши авіацію. Двоє людей були поранені.