Оккупанты ночью обстреляли село в Херсонской области: погиб 6-летний ребенок, есть раненые

"Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории. В результате травмы несовместимые с жизнью получил 6-летний мальчик, - говорится в сообщении.

Кроме этого, в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 13-летний брат.

"Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь", - добавили в ведомстве.

Повреждены частные дома, хозяйственных построек.