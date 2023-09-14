Оккупанты ночью обстреляли село в Херсонской области: погиб 6-летний ребенок, есть раненые

После полуночи российские войска обстреляли село Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области. Снаряды атаковали дом, погиб 6-летний мальчик, ранен его 13-летний брат и еще трое взрослых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
"Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории. В результате травмы несовместимые с жизнью получил 6-летний мальчик, - говорится в сообщении.
Кроме этого, в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 13-летний брат.
"Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь", - добавили в ведомстве.
Повреждены частные дома, хозяйственных построек.
Как рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, под обстрел также попала бригада скорой помощи, выехавшая на вызов.
"Под обстрел врага попала и карета скорой. Поврежден автомобиль, медики не пострадали", - рассказал он.
Часть Херсонской области была освобождена украинскими войсками осенью прошлого года. Но несмотря на это освобожденные населенные пункты региона российские войска продолжают обстреливать с артиллерии. Например, 13 сентября оккупанты обстреляли Одрадокаменку Херсонской области, использовав авиацию. Два человека были ранены.
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