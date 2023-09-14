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Оккупанты ночью обстреляли село в Херсонской области: погиб 6-летний ребенок, есть раненые

Фото: из-за обстрела дома в Херсонской области погиб 6-летний мальчик (t.me/phogovua)
Автор: Наталия Гурковская

После полуночи российские войска обстреляли село Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области. Снаряды атаковали дом, погиб 6-летний мальчик, ранен его 13-летний брат и еще трое взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории. В результате травмы несовместимые с жизнью получил 6-летний мальчик, - говорится в сообщении.

Кроме этого, в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 13-летний брат.

"Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь", - добавили в ведомстве.

Повреждены частные дома, хозяйственных построек.

Фото с места обстрела дома в селе Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области 14 сентября (t.me/phogovua)

Под обстрел попала машина "скорой"

Как рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, под обстрел также попала бригада скорой помощи, выехавшая на вызов.

"Под обстрел врага попала и карета скорой. Поврежден автомобиль, медики не пострадали", - рассказал он.

Обстрелы Херсонской области

Часть Херсонской области была освобождена украинскими войсками осенью прошлого года. Но несмотря на это освобожденные населенные пункты региона российские войска продолжают обстреливать с артиллерии. Например, 13 сентября оккупанты обстреляли Одрадокаменку Херсонской области, использовав авиацию. Два человека были ранены.

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Херсонская область