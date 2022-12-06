Окупанти вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти в ніч на 6 грудня завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Одна з ракет потрапила по територію Степнянськоі територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки", - зазначив посадовець.
Старух вказав, що, за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки жертв і постраждалих - немає.
"Ворог заплатить! Зруйноване відбудуємо! Головне бережіть себе та своїх рідних", - додав глава ОВА.
Окупанти вночі обстріляли ракетами Запоріжжя / (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, у Запоріжжі вночі 6 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.
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