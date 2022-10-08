У Харкові під час тривоги чутно звуки вибухів
Фото: У Харкові чутно вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Харкові в ніч на 8 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки близько 00:31 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.
Оновлено (00:51)
Мер Ігор Терехов розповів, що російські окупанти обстріляли центральний район міста. Ворог завдав ракетного удару, внаслідок якого почалися пожежі.
"За попередньою інформацією, горить один із лікувальних закладів Харкова, а також нежитлова споруда", - додав міський голова.
Нагадаємо, вночі 6 жовтня російські війська обстріляли Основ'янський район Харкова. Внаслідок атаки ворога почалася пожежа.
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