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Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область: випустили понад 50 снарядів

Фото: російські війська обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти вночі 12 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії кілька районів Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих ударів було зруйновано житлові будинки в деяких населених пунктах.

Про це 12 листопада передає РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Росіяни вночі знову знущалися над Нікопольщиною. Тримали під прицілом три громади - Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били «Градами» та важкою артилерією", - розповів чиновник.

Так, загарбники випустили по містах та селах цієї ночі понад 50 снарядів.

За попередньою інформацією, ніхто з людей, на щастя, не постраждав.

У населених пунктах, які зазнали обстрілів, фіксують руйнування житлових будинків, деталі ворожих обстрілів наразі уточнюються.

Резніченко додав, що в решті районів області ніч пройшла без тривог та надзвичайних ситуацій.

Також він опублікував фото наслідків обстрілів населених пунктів.

Війська РФ обстріляли деякі райони Дніпропетровської області (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, перед цим, 10 листопада, росіяни влучили по трьох громадах Дніпропетровської області - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.

Пізніше ввечері 11 листопада загарбники знову ударили по Нікопольському району Дніпропетровської області.

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