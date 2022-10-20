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Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область: є серйозні руйнування

Фото: Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Окупанти у ніч на 20 жовтня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Унаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що на місці події працюють усі служби. За попердніми даними, люди не постраждали.

"У решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, у Миколаєві в ніч на 20 жовтня пролунали вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України