Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область: есть серьезные разрушения

Оккупанты в ночь на 20 октября обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В результате атаки врага никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения", - отметил чиновник.
Резниченко указал, что на месте происшествия работают все службы. По предварительным данным, люди не пострадали.
"В остальных районах ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.
Напомним, в Николаеве в ночь на 20 октября раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
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