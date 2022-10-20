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Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область: есть серьезные разрушения

Фото: Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Оккупанты в ночь на 20 октября обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что на месте происшествия работают все службы. По предварительным данным, люди не пострадали.

"В остальных районах ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Напомним, в Николаеве в ночь на 20 октября раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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