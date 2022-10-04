Нічний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про жертву

Унаслідок нічного обстрілу російськими окупантами двох районів Харкова загинула місцева мешканка. Водночас від удару ворога пошкоджень зазнала критична інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Посадовець зазначив, що ворог завдав удару по місту після опівночі: одна ракета вдарила по підприємству в Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо - постраждалих немає.

у Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки. "На жаль, загинула 46-річна жінка. На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів", - вказав Синєгубов. Знеструмлення мережі УЗ - можливі затримки поїздів В УЗ розповіли, що внаслідок обстрілу сталося знеструмлення мережі залізниці. Проте, затримки поїздів - мінімальні: рейс №164 Київ - Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин;

наступний поїзд №725 Харків - Київ відправиться за графіком о 08:28. Приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, але можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин. Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.