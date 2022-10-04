Нічний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про жертву
Унаслідок нічного обстрілу російськими окупантами двох районів Харкова загинула місцева мешканка. Водночас від удару ворога пошкоджень зазнала критична інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Посадовець зазначив, що ворог завдав удару по місту після опівночі:
- одна ракета вдарила по підприємству в Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо - постраждалих немає.
- у Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки.
"На жаль, загинула 46-річна жінка. На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів", - вказав Синєгубов.
Знеструмлення мережі УЗ - можливі затримки поїздів
В УЗ розповіли, що внаслідок обстрілу сталося знеструмлення мережі залізниці. Проте, затримки поїздів - мінімальні:
- рейс №164 Київ - Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин;
- наступний поїзд №725 Харків - Київ відправиться за графіком о 08:28.
Приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, але можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.
Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.
Нагадаємо, у Харкові в ніч на 4 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.
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