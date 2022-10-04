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Оккупанты ночью из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область: есть раненые

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Вторник 04 октября 2022 08:10
Оккупанты ночью из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область: есть раненые Фото: Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 4 октября атаковали Днепропетровскую область. Были зафиксированы 6 вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Чиновник отметил, что захватчики нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам.

"Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин - 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице", - рассказал Резниченко.

Он также указал, что были изуродованы более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены 4 квартиры.

Город остался без воды - повреждены сети насосной станции водоканала. Более 7 000 семей - без света. Половину энергетики уже подключили. Работы по восстановлению линий продолжаются.

Обстрелы повредили и школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах масштабы разрушений выясняются. Предварительно, без пострадавших.

В Покровской громаде Синельниковского района из-за вражеской атаки загорелись склады сельхозпредприятия. Пожарные пламя потушили. Люди невредимы.

Напомним, россияне ночью 4 октября обстреляли Харьков. В результате по атаки двум районам города погибла местная жительница.

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