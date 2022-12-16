Окупанти вночі накрили вогнем Марганецьку громаду

Окупанти застосували важку артилерію. Без загиблих і постраждалих.

Наслідки обстрілу з'ясовуються.

"В інших районах ніч із тривогою і без атак. І цієї хвилини спокійно", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що окупанти 15 грудня кілька разів обстріляли Нікопольський район. Під час ударів одна людина загинула, також були постраждалі. Ворог влучав по будинках та ЛЕП.

Перед цим, вночі, росіяни також вдавалися до обстрілу, внаслідок чого ушкодження отримали три громади області.

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