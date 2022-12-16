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Окупанти вночі накрили вогнем Марганецьку громаду

Фото: окупанти обстріляли Марганецьку громаду (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 16 грудня накрили вогнем Марганецьку громаду в Дніпропетровській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти застосували важку артилерію. Без загиблих і постраждалих.

Наслідки обстрілу з'ясовуються.

"В інших районах ніч із тривогою і без атак. І цієї хвилини спокійно", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що окупанти 15 грудня кілька разів обстріляли Нікопольський район. Під час ударів одна людина загинула, також були постраждалі. Ворог влучав по будинках та ЛЕП.

Перед цим, вночі, росіяни також вдавалися до обстрілу, внаслідок чого ушкодження отримали три громади області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська область