Окупанти вночі масовано обстріляли ракетами Донецьку область: подробиці

Так, у Слов'янську через удари пошкоджено підприємство та багатоповерхівку, у Новогродівці поранення отримали дві людини, також там зруйновано будинок.

Крім того, внаслідок обстрілів у Костянтинівці пошкоджено промислові приміщення та теплотрасу, а в Кураховому - будівлю підприємства.

На Волноваському напрямі під постійним вогнем знаходиться Вугледар – пошкоджено будинок у Богоявленці.

На Донецькому напрямку пошкоджено 3-поверхівку у Красногорівці. Вночі та вранці сталися обстріли Авдіївки з "Градів". Тим часом внаслідок обстрілів Бахмута поранено троє людей, у Предтечино - один цивільний. Крім того, у Північній Торецькій громаді пошкоджено господарські будівлі та адмінбудівлю.

Також у Соледарській громаді пошкоджено 5-поверхівку у Парасковіївці та зруйновано три приватні будинки у Васюківці.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області в ніч проти 10 лютого (t.me/pavlokyrylenko_donoda)