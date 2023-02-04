ua ru
Сб, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вночі гатили з важкої артилерії по Нікопольському району: випустили близько 10 снарядів

Новость на русском →
Субота 04 лютого 2023 07:56
Окупанти вночі гатили з важкої артилерії по Нікопольському району: випустили близько 10 снарядів Фото: Окупанти вночі гатили з важкої артилерії по Нікопольському району (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 4 лютого обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради.

Посадовець зазначив, що загарбники гатили з важкої артилерії, випустивши близько 10 снарядів по Марганецькій громаді.

"Наразі точні наслідки з‘ясовуються, обстеження територій триває. На щастя, люди не постраждали", - вказав Лукашук.

Тихою видалася ніч в інших районах Дніпропетровської області.

"Ліміти споживання електроенергії для області трохи збільшено для побутових споживачів, критичної інфраструктури та підприємств. Тому світла має бути більше", - додав глава ДОР.

Нагадаємо, росіяни 3 лютого із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ збільшили кількість рейдів на східний берег Дніпра: карти боїв
ЗСУ збільшили кількість рейдів на східний берег Дніпра: карти боїв
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна