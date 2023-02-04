Окупанти вночі гатили з важкої артилерії по Нікопольському району: випустили близько 10 снарядів

Російські окупанти в ніч на 4 лютого обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради.

Посадовець зазначив, що загарбники гатили з важкої артилерії, випустивши близько 10 снарядів по Марганецькій громаді.

"Наразі точні наслідки з‘ясовуються, обстеження територій триває. На щастя, люди не постраждали", - вказав Лукашук.

Тихою видалася ніч в інших районах Дніпропетровської області.

"Ліміти споживання електроенергії для області трохи збільшено для побутових споживачів, критичної інфраструктури та підприємств. Тому світла має бути більше", - додав глава ДОР.