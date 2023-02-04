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Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: выпустили около 10 снарядов

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Суббота 04 февраля 2023 07:56
Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: выпустили около 10 снарядов Фото: Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 4 февраля обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета.

Чиновник отметил, что захватчики били из тяжелой артиллерии, выпустив около 10 снарядов по Марганецкой громаде.

"В настоящее время точные последствия выясняются, обследование территорий продолжается. К счастью, люди не пострадали", - указал Лукашук.

Тихой выдалась ночь в других районах Днепропетровской области.

"Лимиты потребления электроэнергии для области несколько увеличены для бытовых потребителей, критической инфраструктуры и предприятий. Поэтому света должно быть больше", - добавил глава ДОР.

Нагадаємо, россияне 3 февраля со ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

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