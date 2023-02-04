Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: выпустили около 10 снарядов

Российские оккупанты в ночь на 4 февраля обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета.

Чиновник отметил, что захватчики били из тяжелой артиллерии, выпустив около 10 снарядов по Марганецкой громаде.

"В настоящее время точные последствия выясняются, обследование территорий продолжается. К счастью, люди не пострадали", - указал Лукашук.

Тихой выдалась ночь в других районах Днепропетровской области.

"Лимиты потребления электроэнергии для области несколько увеличены для бытовых потребителей, критической инфраструктуры и предприятий. Поэтому света должно быть больше", - добавил глава ДОР.