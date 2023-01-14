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У центральній частині окупованого Мелітополя пролунав гучний вибух, - мер

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Київ, Субота 14 січня 2023 04:35
У центральній частині окупованого Мелітополя пролунав гучний вибух, - мер Фото: у центральній частині окупованого Мелітополя пролунав гучний вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У центральній частині тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Гучний ранок у Мелітополі. Щойно у місті пролунав вибух, який чули жителі центральної частини міста", - йдеться у повідомленні Федорова.

За його словами, скільки б підказок Сили оборони не давали окупантам, ті ніяк не зрозуміють: якнайшвидше зникнення з України – запорука спокійних днів і ночей.

"Що ж, наші захисники будуть пояснюватися більш доступно", - наголосив мер Мелітополя.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни запустили черговий онлайн-бот в Telegram для пошуку партизанів у Мелітополі, через який можна нібито повідомляти "про підозрілих людей або предмети, які можуть становити небезпеку".

Крім того, на вихідних у Мелітополі пролунали вибухи на двох підприємствах, де росіяни облаштували свої військові бази - "Гідромарші" та "Мелітополь компресор". Федоров зазначив, що ці вибухи стали потужними, починаючи з 24 лютого.

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