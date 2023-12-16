Окупанти вночі били по Херсону та області, є постраждалі: куди поцілили росіяни

У Херсоні через російські удари постраждав 55-річний чоловік, у нього травми кінцівок. Також поранення отримав 51-річний житель, у нього осколкова травма голови.

Крім того, у Херсоні є влучання поблизу інфраструктурного об’єкта, пошкоджені приміщення.

Під ворожий вогонь потрапила Степанівка, було влучання поблизу медичного закладу. Поранення отримав лікар.

Також "шахедами" був атакований населений пункт Дар'ївка. На щастя, без жертв.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Окупація Херсона та правобережної частини області тривала вісім місяців. Наразі російські війська продовжують щодня обстрілювати деокуповані території.

Так, 14 грудня окупанти вдарили по центральній частині міста. Внаслідок атаки є загиблий.