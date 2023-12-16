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Оккупанты ночью били по Херсону и области, есть пострадавшие: куда попали россияне

Фото: оккупанты ночью били по Херсону, есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики в ночь на 16 декабря обстреливали Херсон и область. В результате вражеских атак три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

В Херсоне из-за российских ударов пострадал 55-летний мужчина, у него травмы конечностей. Также ранение получил 51-летний житель, у него осколочная травма головы.

Кроме того, в Херсоне есть попадания вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения.

Под вражеский огонь попала Степановка, было попадание вблизи медицинского учреждения. Ранение получил врач.

Также "шахедами" был атакован населенный пункт Дарьевка. К счастью, без жертв.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Оккупация Херсона и правобережной части области продолжалась восемь месяцев. Сейчас российские войска продолжают ежедневно обстреливать деоккупированные территории.

Так, 14 декабря оккупанты ударили по центральной части города. В результате атаки есть погибший.

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