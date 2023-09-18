Окупанти вночі атакували Україну ракетами та дронами. Скільки цілей збила ППО

"У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у Повітряних силах, "шахеди" летіли з двох напрямків - Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим). А пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

"Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55", - додали військові.

Скільки ворожих цілей було сбито?

За даними ВПС України, 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

"Усі 17 знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", - йдеться в зведенні щодо збиття ракет.

Атака на Одеську область

У ранковому зведенні Генштабу йдеться, що з початку доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет і ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одеської області.

"Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється", - додали у Генштабі.

Обстріл України 18 вересня

Російські війська завдали комбінованої атаки по території України вночі 18 вересня, використавши ударні дрони-камікадзе, направивши їх переважно в центральні та південні області країни та крилаті ракети, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Зокрема, у Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, працювала ППО.