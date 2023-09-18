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Оккупанты ночью атаковали Украину ракетами и дронами. Сколько целей сбила ПВО

Фото: оккупанты ночью атаковали Украину ракетами и дронами 18 сентября (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на понедельник, 18 сентября, росийские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и тремя типами ракет - Х-101, Х-555 и Х-55. ПВО удалось сбить 18 дронов и 17 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 18 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Воздушных силах, "шахеды" летели с двух направлений - Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (Крым). А пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области.

"Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей. Привлечены восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55", - добавили военные.

Сколько враждебных целей было сбито?

По данным ВВС Украины, 18 ударных дронов уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.

"Все 17 уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей", - говорится в своде по сбитию ракет.

Атака на Одесскую область

В утренней сводке Генштаба говорится, что с начала суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской области.

"Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - добавили в Генштабе.

Обстрел Украины 18 сентября

Российские войска нанесли комбинированную атаку по территории Украины ночью 18 сентября, использовав ударные дроны-камикадзе, направив их преимущественно в центральные и южные области страны и крылатые ракеты, которые были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. В частности, в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги, работала ПВО.

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