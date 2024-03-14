Окупанти вночі атакували Україну 36 "Шахедами": скільки дронів вдалося збити

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено", - йдеться у ранковому зведенні військового командування.

Як уточнили в Оперативному командуванні "Південь", 2 з цих "Шахедів" були ліквідовані у Миколаївській області.

"Під час нічної дронової атаки ті 2 "Shahed-131/136", що просунулись в нашій зоні відповідальності на Миколаївщину, силами протиповітряної оборони було знищено на півночі області", - передали військові.

Нічні ракетно-дронові удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що війська РФ у ніч проти 14 березня вчергове атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе. Так, повітряна тривога цієї ночі була оголошена у багатьох областях через фіксацію "Шахедів".

Ближче до ранку стало відомо, що у Харкові було зафіксоване падіння "Шахеда" у середмісті у районі приватних будинків, даних про можливих постраждалих не надходило.

Після цього в командуванні Повітряних сил заявили про рух ворожих ракет у напрямку, зокрема, Шостки та Охтирки Сумської області. В ниці північних регіонів знову оголосили тривогу через загрозу балістичних ударів.

Рано-вранці у Харкові пролунав вибух через ракетний удар інтервентів. Місцева вдала повідомила, що ворог застосував С-300 по Шевченківському району міста, внаслідок чого були пошкодження нежитлових цивільних приміщень у лісосмузі. Про постраждалих даних не було.

Крім того, в Сумській ОВА розповіли, що війська РФ цієї ночі атакували "Шахедами" цивільну інфраструктуру Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю.