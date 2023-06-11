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Окупанти вночі атакували Сумську область "Шахедами": є влучання

Фото: дрони-камікадзе РФ атакували Сумську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська війська в ніч на 11 червня атакували Сумську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Є влучання у цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

За даним ОВА, після опівночі росіяни випустили по Білопільській громаді 4 безпілотники.

Ворожі дрони вдарили по місту Білопілля. Зафіксовано влучання по адмінбудівлі, приміщенню навчального закладу та виробничих приміщеннях.

Крім того, окупанти обстріляли Білопільську громаду з РСЗВ. Під обстріл ворога потрапила також Середино-Будська, Ворожбянська та Есманська громади. Армія РФ застосувала міномети, артилерію та САУ.

Атака на Україну 11 червня

Цієї ночі російські війська також намагалися атакувати Дніпропетровську області. Над регіоном збили три дрони-камікадзе. Про наслідки атаки чи влучання місцева влада не повідомила.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що в ніч на 11 червня захисники збили шість "Шахедів". За словами військових, росіяни атакували прифронтові зони у Харківській та Сумській областях.

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