Оккупанты ночью атаковали Сумскую область "Шахедами": есть попадания

По данным ОВА, после полуночи россияне выпустили по Белопольской общине 4 беспилотника.

Вражеские дроны ударили по городу Белополье. Зафиксировано попадание по админзданию, помещению учебного заведения и производственным помещениям.

Кроме того, оккупанты обстреляли Белопольскую общину из РСЗО. Под обстрел врага попали также Середино-Будская, Ворожбянская и Эсманская общины. Армия РФ применила минометы, артиллерию и САУ.

Атака на Украину 11 июня

Этой ночью российские войска также пытались атаковать Днепропетровскую область. Над регионом сбили три дрона-камикадзе. О последствиях атаки или попадания местные власти не сообщили.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 11 июня защитники сбили шесть "Шахедов". По словам военных, россияне атаковали прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях.

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