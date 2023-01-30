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Окупанти вночі атакували Нікопольський район: які наслідки

Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Армія Росії в ніч проти 30 січня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.

Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено два приватні будинки, гараж та господарську споруду.

Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька будинків / Фото: Микола Лукашук

Також пошкоджено електромережі. Наразі обстеження територій продовжується.

Через удари пошкоджено ЛЕП / Фото: Микола Лукашук

Нагадаємо, російські окупанти вранці 29 січня завдали удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу у місті багато пошкоджень.

РБК-Україна писало про те, що росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню у Херсоні. Внаслідок удару поранення отримала медсестра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська область