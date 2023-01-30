Окупанти вночі атакували Нікопольський район: які наслідки

Армія Росії в ніч проти 30 січня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.
Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено два приватні будинки, гараж та господарську споруду.
Також пошкоджено електромережі. Наразі обстеження територій продовжується.
Нагадаємо, російські окупанти вранці 29 січня завдали удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу у місті багато пошкоджень.
РБК-Україна писало про те, що росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню у Херсоні. Внаслідок удару поранення отримала медсестра.
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