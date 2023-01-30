Оккупанты ночью атаковали Никопольский район: какие последствия

Армия России в ночь на 30 января атаковала Красногригорьевскую громаду Никопольского района. Угроза артиллерийских обстрелов продолжалась почти 10 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.
В результате атаки погибших и пострадавших нет.
В Красногригорьевской громаде повреждены два частных дома, гараж и хозяйственное сооружение.
Также повреждены электросети. В настоящее время обследование территорий продолжается.
Напомним, российские оккупанты утром 29 января нанесли удар по Никополю. В результате обстрела в городе много повреждений.
РБК-Украина писало о том, что россияне обстреляли областную клиническую больницу в Херсоне. В результате удара ранения получила медсестра.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.