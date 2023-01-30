Оккупанты ночью атаковали Никопольский район: какие последствия

Армия России в ночь на 30 января атаковала Красногригорьевскую громаду Никопольского района. Угроза артиллерийских обстрелов продолжалась почти 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram .

В результате атаки погибших и пострадавших нет.

В Красногригорьевской громаде повреждены два частных дома, гараж и хозяйственное сооружение.

В результате обстрелов повреждены несколько домов / Фото: Николай Лукашук

Также повреждены электросети. В настоящее время обследование территорий продолжается.

Из-за ударов повреждены ЛЭП / Фото: Николай Лукашук

Напомним, российские оккупанты утром 29 января нанесли удар по Никополю. В результате обстрела в городе много повреждений.