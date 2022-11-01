UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вночі атакували Миколаїв ракетами С-300: є жертва

Фото: Окупанти вночі атакували Миколаїв ракетами С-300 (news.pn)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 1 листопада атакували Миколаїв ракетами С-300. Обстрілу зазнав приватний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.pn.

"Зруйновано будинок, в якому жили декілька сімей. В результаті загинула жінка пенсійного віку", - пишуть ЗМІ.

Також удар був завданий по одній зі шкіл та університету.

Вибуховою хвилею повибивало вікна в багатоповерхівках, приватних будинках і об'єктах комерції.

Окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300 / News.pn

Нагадаємо, 1 листопада в Миколаєві прогриміли вибухи. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВійна Росії проти України