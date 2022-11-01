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оккупанты ночью атаковали Николаев ракетами С-300: есть жертва

Фото: Оккупанты ночью атаковали Николаев ракетами С-300 (news.pn)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрел подвергся частному сектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.pn.

"Разрушен дом, в котором жили несколько семей. В результате погибла женщина пенсионного возраста", - пишут СМИ.

Также удар был нанесен по одной из школ и университета.

Взрывной волной выбило окна в многоэтажках, частных домах и объектах коммерции.

Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300 / News.pn

Напомним, 1 ноября в Николаеве прогремели взрывы. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

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