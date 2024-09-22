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Окупанти вночі атакували Хмельницький: пошкоджено житлову будівлю

Хмельницький, Неділя 22 вересня 2024 08:59
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Окупанти вночі атакували Хмельницький: пошкоджено житлову будівлю Фото: Росія обстрілом пошкодила житлову будівлю у Хмельницькому 22 вересня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти атакували Хмельницький у ніч проти 22 вересня. Пошкоджено житлову будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"В місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю", - розповів він.

За даними голови ОВА, за попереднью інформацією, жертв серед цивільного населення немає.

"На місці події працюють фахівці усіх екстрених служб. Розмір завданих збитків встановлюються", - додав Тюрін.

Атака РФ по Україні

З пізнього вечора Росія почала атакувати Україну безпілотниками. У Київській області працювала ППО.

Близько 00:00 у Києві також оголосили тривогу. Військові попереджали про загрозу російських "Шахедів".

Близько 3:30 у Хмельницькому та області було чути вибухи, у регіоні фіксували "Шахеди".

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