Окупанти вночі атакували Хмельницький: пошкоджено житлову будівлю
Окупанти атакували Хмельницький у ніч проти 22 вересня. Пошкоджено житлову будівлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
"В місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю", - розповів він.
За даними голови ОВА, за попереднью інформацією, жертв серед цивільного населення немає.
"На місці події працюють фахівці усіх екстрених служб. Розмір завданих збитків встановлюються", - додав Тюрін.
Атака РФ по Україні
З пізнього вечора Росія почала атакувати Україну безпілотниками. У Київській області працювала ППО.
Близько 00:00 у Києві також оголосили тривогу. Військові попереджали про загрозу російських "Шахедів".
Близько 3:30 у Хмельницькому та області було чути вибухи, у регіоні фіксували "Шахеди".
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