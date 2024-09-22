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Оккупанты ночью атаковали Хмельницкий: повреждено жилое здание

Хмельницкий, Воскресенье 22 сентября 2024 08:59
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Оккупанты ночью атаковали Хмельницкий: повреждено жилое здание Фото: Россия обстрелом повредила жилое здание в Хмельницком 22 сентября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты атаковали Хмельницкий в ночь на 22 сентября. Повреждено жилое здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"В городе Хмельницком в результате атаки повреждено жилое здание", - рассказал он.

По данным главы ОВА, по предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет.

"На месте происшествия работают специалисты всех экстренных служб. Размер нанесенного ущерба устанавливается", - добавил Тюрин.

Атака РФ по Украине

С позднего вечера Россия начала атаковать Украину беспилотниками. В Киевской области работала ПВО.

Около 00:00 в Киеве тоже объявили тревогу. Военные предупреждали про угрозу российских "Шахедов".

Около 3:30 в Хмельницком и области были слышны взрывы, в регионе фиксировали "Шахеды".

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