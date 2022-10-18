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Окупанти вночі атакували дронами Запоріжжя: названі наслідки ударів

Фото: окупанти вночі атакували дронами Запоріжжя (t.me/starukhofficial)
Автор: Руслан Гаращенко

Вночі 18 жовтня російські війська знову атакували Запоріжжя. Ворог випустив по місту іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Так, внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Ще
одна ракета потрапила до складських приміщень в одному з районів міста.

В обох випадках постраждалих немає.

"Окупант продовжує системні удари по області та обласному центру. Не можна нехтувати правилами безпеки. Ворог завжди діє підступно. Будьте обережні та уважні", - зазначив Старух.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня російські війська знову вдалися до масованого обстрілу України. Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі та інших областях країни.

Ціллю ворога так само є об'єкти критичної інфраструктури.

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Запоріжжявибухи