Окупанти вночі атакували дронами Запоріжжя: названі наслідки ударів

Вночі 18 жовтня російські війська знову атакували Запоріжжя. Ворог випустив по місту іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Так, внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Ще
одна ракета потрапила до складських приміщень в одному з районів міста.
В обох випадках постраждалих немає.
"Окупант продовжує системні удари по області та обласному центру. Не можна нехтувати правилами безпеки. Ворог завжди діє підступно. Будьте обережні та уважні", - зазначив Старух.
Нагадаємо, вранці 18 жовтня російські війська знову вдалися до масованого обстрілу України. Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі та інших областях країни.
Ціллю ворога так само є об'єкти критичної інфраструктури.
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