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Оккупанты ночью атаковали дронами Запорожье: названы последствия ударов

Фото: оккупанты ночью атаковали дронами Запорожье (t.me/starukhofficial)
Автор: Руслан Гаращенко

Ночью 18 октября российские войска вновь атаковали Запорожье. Враг выпустил по городу иранские дроны-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

Так, в результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Еще
одна ракета попала в складские помещения в одном из районов города.

В обоих случаях пострадавших нет.

"Оккупант продолжает системные удары по области и областному центру. Нельзя пренебрегать правилами безопасности. Враг всегда действует коварно. Будьте осторожны и внимательны", - отметил Старух.

Напомним, утром 18 октября российские войска вновь прибегли к массированному обстрелу Украины. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и других областях страны.

Целью врага все так же являются объекты критической инфраструктуры.

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Запорожьевибухи