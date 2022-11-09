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У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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Дніпро, Середа 09 листопада 2022 00:45
У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи Фото: У Дніпрі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Дніпрі в ніч на 9 листопада пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Дніпрі чули звуки близько 00:35 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Оновлено (01:07)

Через понад 30 хвилин у місті знову пролунали вибухи.

"Повітряна тривога триває", - додали журналісти.

Нагадаємо, 8 листопада росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки було поранено дитину.

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