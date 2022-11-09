У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Дніпрі в ніч на 9 листопада пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, у Дніпрі чули звуки близько 00:35 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Оновлено (01:07)

Через понад 30 хвилин у місті знову пролунали вибухи.

"Повітряна тривога триває", - додали журналісти.