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Оккупанты ночью атаковали дронами-камикадзе Днепр: вспыхнул пожар, есть тяжело раненые

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Среда 09 ноября 2022 07:50
Оккупанты ночью атаковали дронами-камикадзе Днепр: вспыхнул пожар, есть тяжело раненые Фото: Оккупанты ночью атаковали дронами-камикадзе Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 9 ноября нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области. В результате атак пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Чиновник рассказал, что 5 вражеских барражирующих боеприпасов уничтожила наша система ПВО.

"Есть и попадание. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4 работника. Все в больнице, трое - тяжелые", - отметил Резниченко.

По его словам, удар россиян привел к сильному пожару. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия.

"По Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады - Мировская и Марганецкая. Люди уцелели", - добавил глава ОВА.

В Марганецком громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской - дома и линия электропередач.

оккупанты ночью атаковали дронами-камикадзе Днепр / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, ночью 9 ноября в Днепре дважды с интервалом около получаса были слышны звуки взрывов.

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