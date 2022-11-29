ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ночью атаковали Днепр ракетами, а область - "Ураганами": в ОВА зафиксировали серьезные разрушения

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 07:43
Оккупанты ночью атаковали Днепр ракетами, а область - "Ураганами": в ОВА зафиксировали серьезные разрушения Фото: Оккупанты ночью атаковали Днепр ракетами, а область - "Ураганами" (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 29 ноября обстреляли Днепр и Никополский район области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Чиновник отметил, что захватчики ударили по городу четырьмя ракетами. Были зафиксированы серьезные разрушения. Также вспыхнул пожар, его уже потушили.

По словам Резниченко, Никопольский район противник обстрелял из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Под прицел оккупантов попала Красногригорьевская громада.

"В других районах кричали сирены, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Напомним, вечером 28 ноябряв Днепре было слышно несколько взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Война России против Украины
NEWS
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России