Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району: в ОВА показали наслідки

Російські окупанти у ніч на 1 березня 8 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
З важкої артилерії ворог обстріляв чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську.
Лисак розповів про наслідки атак росіян:
Унаслідок ударів загарбників ніхто не постраждав.
Фото: Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, 28 лютого російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з артилерії.
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