Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району: в ОВА показали наслідки

Фото: Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські окупанти у ніч на 1 березня 8 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

З важкої артилерії ворог обстріляв чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Лисак розповів про наслідки атак росіян: у самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне та три промисловi підприємства, дорожнє полотно, лiнiї електропередач.

у Мирівській громаді є руйнування агрофірми та магазину. Побиті півдесятки будинків та господарських споруд, авто, скутер. Пошкоджені електромережа та газогін.

на решті територій наразі працюють рятувальники. Унаслідок ударів загарбників ніхто не постраждав. Фото: Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)