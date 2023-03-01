Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району: в ОВА показали наслідки
Фото: Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Російські окупанти у ніч на 1 березня 8 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
З важкої артилерії ворог обстріляв чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську.
Лисак розповів про наслідки атак росіян:
- у самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне та три промисловi підприємства, дорожнє полотно, лiнiї електропередач.
- у Мирівській громаді є руйнування агрофірми та магазину. Побиті півдесятки будинків та господарських споруд, авто, скутер. Пошкоджені електромережа та газогін.
- на решті територій наразі працюють рятувальники.
Унаслідок ударів загарбників ніхто не постраждав.
Фото: Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, 28 лютого російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з артилерії.
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