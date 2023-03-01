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Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району: в ОВА показали наслідки

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Середа 01 березня 2023 07:44
Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району: в ОВА показали наслідки Фото: Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 1 березня 8 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

З важкої артилерії ворог обстріляв чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську.

Лисак розповів про наслідки атак росіян:

  • у самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне та три промисловi підприємства, дорожнє полотно, лiнiї електропередач.
  • у Мирівській громаді є руйнування агрофірми та магазину. Побиті півдесятки будинків та господарських споруд, авто, скутер. Пошкоджені електромережа та газогін.
  • на решті територій наразі працюють рятувальники.

Унаслідок ударів загарбників ніхто не постраждав.

Фото: Окупанти вночі 8 разів били з артилерії по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, 28 лютого російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з артилерії.

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