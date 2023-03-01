Оккупанты ночью 8 раз били из артиллерии по Никопольскому району: в ОВА показали последствия

Фото: Оккупанты ночью 8 раз били из артиллерии по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские оккупанты в ночь на 1 марта 8 раз били по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Из тяжелой артиллерии враг обстрелял четыре громады - Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую. Лисак рассказал о последствиях атак россиян: в самом Никополе повреждения получили транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач.

в Мировской общине есть разрушение агрофирмы и магазина. Избиты полдесятки домов и хозяйственных построек, авто, скутер. Повреждены электросеть и газопровод.

на остальных территориях сейчас работают спасатели. В результате ударов захватчиков никто не пострадал. Фото: Оккупанты ночью 8 раз били из артиллерии по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)