Оккупанты ночью 8 раз били из артиллерии по Никопольскому району: в ОВА показали последствия
Фото: Оккупанты ночью 8 раз били из артиллерии по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Российские оккупанты в ночь на 1 марта 8 раз били по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Из тяжелой артиллерии враг обстрелял четыре громады - Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую.
Лисак рассказал о последствиях атак россиян:
- в самом Никополе повреждения получили транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач.
- в Мировской общине есть разрушение агрофирмы и магазина. Избиты полдесятки домов и хозяйственных построек, авто, скутер. Повреждены электросеть и газопровод.
- на остальных территориях сейчас работают спасатели.
В результате ударов захватчиков никто не пострадал.
Фото: Оккупанты ночью 8 раз били из артиллерии по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, 28 февраля российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из артиллерии.
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