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Оккупанты ночью 8 раз били из артиллерии по Никопольскому району: в ОВА показали последствия

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Среда 01 марта 2023 07:44
Оккупанты ночью 8 раз били из артиллерии по Никопольскому району: в ОВА показали последствия Фото: Оккупанты ночью 8 раз били из артиллерии по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 1 марта 8 раз били по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Из тяжелой артиллерии враг обстрелял четыре громады - Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую.

Лисак рассказал о последствиях атак россиян:

  • в самом Никополе повреждения получили транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач.
  • в Мировской общине есть разрушение агрофирмы и магазина. Избиты полдесятки домов и хозяйственных построек, авто, скутер. Повреждены электросеть и газопровод.
  • на остальных территориях сейчас работают спасатели.

В результате ударов захватчиков никто не пострадал.

Фото: Оккупанты ночью 8 раз били из артиллерии по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, 28 февраля российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из артиллерии.

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