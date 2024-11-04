Окупанти влучили у житловий будинок у Харківській області: троє людей загинули

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати тіла трьох людей: двох жінок та одного чоловіка. Одна особа, 71-річна жінка, отримала травми.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

На місці події тривають роботи з розбору завалів, враховуючи безпекову ситуацію у населеному пункті.