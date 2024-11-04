Оккупанты попали в жилой дом в Харьковской области: три человека погибли

По предварительным данным, под завалами могут находиться тела трех человек: двух женщин и одного мужчины. Один человек, 71-летняя женщина, получила травмы.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов, учитывая ситуацию с безопасностью в населенном пункте.