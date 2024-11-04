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Оккупанты попали в жилой дом в Харьковской области: три человека погибли

Фото: Оккупанты попали в жилой дом в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерия Полищук

Вечером 3 ноября около 20:50 российские войска нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

По предварительным данным, под завалами могут находиться тела трех человек: двух женщин и одного мужчины. Один человек, 71-летняя женщина, получила травмы.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов, учитывая ситуацию с безопасностью в населенном пункте. 

Ночная атака на Украину 4 ноября

В ночь на 4 ноября в Киевской области прогремели взрывы, поскольку противовоздушная оборона отражала атаки вражеских дронов.

В столице также объявляли воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитых беспилотников упали в Оболонском и Деснянском районах, преимущественно на открытых территориях.

Российские силы атаковали Украину 80 дронами и ракетой. По состоянию на 08:30 было подтверждено избиение 50 вражеских беспилотников.

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