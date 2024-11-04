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Росіяни атакували Україну 80 дронами і ракетою: як відпрацювала ППО

Понеділок 04 листопада 2024 08:58
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Росіяни атакували Україну 80 дронами і ракетою: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 4 листопада (з 19:00 3 листопада) російські війська здійснили масштабну атаку по території України. Зокрема, противник завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, росіяни атакували Харківщину керованими авіабомбами та запустили 80 ударних безпілотників типу Shahed і невстановленого типу з напрямків Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Атаку вдалося відбити завдяки злагодженій роботі зенітних ракетних військ, авіації, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 було підтверджено знищення 50 ворожих безпілотників у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Крім того, 27 безпілотників втрачено на різних ділянках по всій Україні.

Нічна атака на Україну

У ніч на 4 листопада в Київській області пролунали вибухи – протиповітряна оборона працювала по ворожих дронах.

Також повітряну тривогу оголошували у столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитих дронів впали в Оболонському та Деснянському районах, здебільшого на відкритих ділянках.

Згідно з його інформацією, у Деснянському районі уламки спричинили займання в парку Муромець, тоді як в Оболонському районі - попередньо, займання сталося на набережній.

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