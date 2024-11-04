Окупанти влучили у житловий будинок у Харківській області: троє людей загинули

Фото: Окупанти влучили у житловий будинок у Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)

Увечері 3 листопада близько 20:50 російські війська завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі Харківської області. Внаслідок атаки ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати тіла трьох людей: двох жінок та одного чоловіка. Одна особа, 71-річна жінка, отримала травми. Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). На місці події тривають роботи з розбору завалів, враховуючи безпекову ситуацію у населеному пункті.