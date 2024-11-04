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Окупанти влучили у житловий будинок у Харківській області: троє людей загинули

Понеділок 04 листопада 2024 10:56
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Окупанти влучили у житловий будинок у Харківській області: троє людей загинули Фото: Окупанти влучили у житловий будинок у Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерія Поліщук

Увечері 3 листопада близько 20:50 російські війська завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі Харківської області. Внаслідок атаки ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати тіла трьох людей: двох жінок та одного чоловіка. Одна особа, 71-річна жінка, отримала травми.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

На місці події тривають роботи з розбору завалів, враховуючи безпекову ситуацію у населеному пункті.

Нічна атака на Україну 4 листопада

У ніч на 4 листопада в Київській області пролунали вибухи, оскільки протиповітряна оборона відбивала атаки ворожих дронів.

У столиці також оголошували повітряну тривогу. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитих безпілотників впали в Оболонському та Деснянському районах, переважно на відкритих територіях.

Російські сили атакували Україну 80 дронами та ракетою. Станом на 08:30 було підтверджено збиття 50 ворожих безпілотників.

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