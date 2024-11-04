Оккупанты попали в жилой дом в Харьковской области: три человека погибли
Вечером 3 ноября около 20:50 российские войска нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки ракета попала в пятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
По предварительным данным, под завалами могут находиться тела трех человек: двух женщин и одного мужчины. Один человек, 71-летняя женщина, получила травмы.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов, учитывая ситуацию с безопасностью в населенном пункте.
Ночная атака на Украину 4 ноября
В ночь на 4 ноября в Киевской области прогремели взрывы, поскольку противовоздушная оборона отражала атаки вражеских дронов.
В столице также объявляли воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитых беспилотников упали в Оболонском и Деснянском районах, преимущественно на открытых территориях.
Российские силы атаковали Украину 80 дронами и ракетой. По состоянию на 08:30 было подтверждено избиение 50 вражеских беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.