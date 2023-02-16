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Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі, - ОВА

Фото: окупанти влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під ранок російські окупанти атакували Кіровоградську область. Зафіксовано "приліт" в об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі", - розповів він.

За словами Райковича, на місці працюють оперативні служби.

"Обійшлося без жертв", - додав очільник регіону.

Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти випустили 32 ракети різного типу, з яких 16 вдалося збити силам ППО.

При цьому Росія сьогодні протягом дня може знову масово обстріляти Україну. Ворог вишукує нову тактику, аби обійти українську ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Кропивницька область