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Окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України. Є перебої зі світлом

Фото: окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни влаштували 14 ракетну атаку на енергосистему України. Є влучання в енергооб'єкти в трьох регіонах, через що спостерігаються перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

"Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення", - додали в компанії.

Як повідомлялось, в Україні оголошена повітряна тривога. У Сумській області, Києві, Київській та Дніпропетровській областях і превентивно відключають електроенергію.

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Укренерговідключеня світла