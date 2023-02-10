Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом

"Имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", - добавили в компании.

Как сообщалось, в Украине объявлена воздушная тревога. В Сумской области, Киеве, Киевской и Днепропетровской областях превентивно отключают электроэнергию.