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Окупанти влаштували полювання на партизанів у Мелітополі

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Запоріжжя, Субота 07 січня 2023 15:21
Окупанти влаштували полювання на партизанів у Мелітополі Фото: окупанти влаштували полювання на партизанів у Мелітополі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В тимчасово окупованому Мелітополі окупаційна адміністрація запустила черговий онлайн-бот у Telegram для пошуку членів українського підпілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Офіційно повідомлено, що мешканці можуть повідомити "про підозрілих людей або предмети, які можуть становити небезпеку".

"В російському світі підозрілими людьми є українці, вони ж і несуть для росіян небезпеку", - розповіли в Центрі.

При цьому це не перший ворожий онлайн-бот для пошуку партизан, який окупанти запустили на захоплених територіях Запорізької області. Проте раніше вони також обіцяли надати 500 тисяч рублів (близько 250 тисяч гривень, - ред.) за дані про партизанів, але це не спрацювало.

Як повідомлялось, російські окупанти та спецслужби почали перевдягатися в цивільне у Мелітополі, аби таким чином вишукувати місцевих партизанів.

Нагадаємо, ЗСУ відпрацювали чергову локацію, яку уподобали окупанти у Пологах Запорізької області. Знищено близько 150 російських солдатів, у тому числі офіцери.

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