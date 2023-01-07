Окупанти влаштували полювання на партизанів у Мелітополі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Офіційно повідомлено, що мешканці можуть повідомити "про підозрілих людей або предмети, які можуть становити небезпеку".

"В російському світі підозрілими людьми є українці, вони ж і несуть для росіян небезпеку", - розповіли в Центрі.

При цьому це не перший ворожий онлайн-бот для пошуку партизан, який окупанти запустили на захоплених територіях Запорізької області. Проте раніше вони також обіцяли надати 500 тисяч рублів (близько 250 тисяч гривень, - ред.) за дані про партизанів, але це не спрацювало.