Оккупанты устроили охоту на партизан в Мелитополе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Официально сообщено, что жители могут сообщить "о подозрительных людях или предметах, которые могут представлять опасность".

"В российском мире подозрительными людьми являются украинцы, они и несут для россиян опасность", - рассказали в Центре.

При этом это не первый враждебный онлайн-бот для поиска партизан, который оккупанты запустили на захваченных территориях Запорожской области. Однако раньше они также обещали предоставить 500 тысяч рублей (около 250 тысяч гривен, - ред.) за данные о партизанах, но это не сработало.