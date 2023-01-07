Оккупанты устроили охоту на партизан в Мелитополе
Во временно оккупированном Мелитополе оккупационная администрация запустила очередной онлайн-бот в Telegram для поиска членов украинского подполья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Официально сообщено, что жители могут сообщить "о подозрительных людях или предметах, которые могут представлять опасность".
"В российском мире подозрительными людьми являются украинцы, они и несут для россиян опасность", - рассказали в Центре.
При этом это не первый враждебный онлайн-бот для поиска партизан, который оккупанты запустили на захваченных территориях Запорожской области. Однако раньше они также обещали предоставить 500 тысяч рублей (около 250 тысяч гривен, - ред.) за данные о партизанах, но это не сработало.
Как сообщалось, российские оккупанты и спецслужбы начали переодеваться в гражданское в Мелитополе, чтобы таким образом выискивать местных партизан.
Напомним, ВСУ отработали очередную локацию, которую облюбовали оккупанты в Пологах Запорожской области. Уничтожены около 150 российских солдат, в том числе офицеры.
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