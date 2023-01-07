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Були і офіцери. ЗСУ одним ударом знищили 150 окупантів у Запорізькій області

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Запоріжжя, Субота 07 січня 2023 09:29
Були і офіцери. ЗСУ одним ударом знищили 150 окупантів у Запорізькій області Фото: ЗСУ одним ударом знищили 150 окупантів у Запорізькій області (ілюстрація\GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові відпрацювали чергову локацію, яку уподобали окупанти в Пологах Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелитополь".

"Розвідники підрозділу ССО "Бандерлоги" 2 січня засікли розташування окупантів. В одну з місцевих будівель заїхало близько 150 військових РФ в тому числі 10 офіцерів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вже вночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ окупантів

"Місце прольотів зрадники-поліцаї оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі і не тільки. Високе керівництво окупантів лише хапалося за голову. Ще б пак! Ворог має збитки в Пологах і сусідньому Токмаку", - додали в Telegram-каналі.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі загарбників, а тепер загальна кількість знищених солдатів ворога з моменту повномасштабного вторгнення РФ склала 110 740.

При цьому 6 січня авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А також українські військові провели успішну контратаку у Бахмуті, що дозволило відкинути окупантів у місті.

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