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Окупанти влаштували другий "залп" по Сумській області за сьогодні: перші подробиці

Фото: окупанти влаштували другий "залп" по Сумській області за сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області з мінометів. Це вже другий обстріл прикордоння за сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"З 10:10 до 10:48 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що втрат серед особистого складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК "Північ".

Як повідомлялось, в останній день 2022 року російські окупанти, скоріш за все, вирішили зробити "подарунок під ялинку" мешканцям Сумської області, обстрілявши регіон. Так, росіяни відкрили артилерійський вогонь по Краснопільській громаді близько 8 ранку.

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