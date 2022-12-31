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Окупанти зранку обстріляли Сумську область: що відомо

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Суми, Субота 31 грудня 2022 10:10
Окупанти зранку обстріляли Сумську область: що відомо Фото: окупанти зранку обстріляли Сумську область (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В останній день 2022 року російські окупанти, скоріш за все, вирішити зробити "подарунок під ялинку" мешканцям Сумської області, обстрілявши регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Сьогодні, після 8 ранку, росіяни відкрили артилерійський вогонь по Краснопільській громаді. Було 3 прильоти", - розповів він.

При цьому, за даними голови регіону, ніч на прикордонні була без обстрілів.

Як повідомлялось, 30 грудня, окупанти вкотре обстріляли прикордонні з Росією території Сумської області. Під атаку потрапили п'ять громад, у двох з яких є пошкодження цивільної інфраструктури.

Днем раніше окупанти обстріляли Сумську область, застосувавши міномети, безпілотники та навіть гвинтокрил.

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