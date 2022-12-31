Оккупанты устроили второй "залп" по Сумской области за сегодня: первые подробности

Российские оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Сумской области из минометов. Это уже второй обстрел приграничья за сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Север ".

"С 10:10 до 10:48 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасильевка", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что потерь личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК "Север".